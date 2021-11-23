فوائد العنب لصحتك.. أبرزها تحسين المناعة

كتبت فاطمة خليل

العنب من أكثر الفواكه المليئة بالعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين سي ومضادات الأكسدة وفيتامين ك والبوتاسيوم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العنب الصحية وكيفية دمجه في وجباتك، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العنب لصحتك، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

فوائد العنب الصحية

العنب مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها مليئة بالمياه، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك.

-يساعد جهاز المناعة

نظرًا لأن العنب مصدر كبير لفيتامين سي، فقد يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

إذا كان لديك جهاز مناعة قوي، فإن جسمك يكون أكثر قدرة على محاربة ومنع أي مرض مفاجئ قصير الأمد.

يمنع السرطان

العنب مليء بمضادات الأكسدة، لأن العنب قد يساعد في محاربة الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تدمر الخلايا وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لذا فإن مضادات الأكسدة تخرج وتقلل ما نسميه الإجهاد التأكسدي للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

يحتوي العنب أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى ريسفيراترول، والتي قد تحمي من السرطان عن طريق تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية.

يحتوي العنب أيضًا على الكاتيكين، والكيرسيتين والأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تكون مزيجًا قويًا ضد السرطان.

يخفض ضغط الدم

يحتوي العنب على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم إنها تتناسب جيدًا مع نظام غذائي منخفض الصوديوم يساعد على خفض ضغط الدم."

العنب يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في موازنة ضغط الدم أيضًا إذا كنت تتناول كمية منخفضة من البوتاسيوم ، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يقي من أمراض القلب

يساعد الريسفيراترول في العنب فى الوقاية من السرطان كما ثبت أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب.

أظهرت دراسة أيضًا أن أولئك الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة بوتاسيوم أكثر من الصوديوم كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من الأفراد الذين لم يكن لديهم نفس القدر من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية.

يقلل من ارتفاع الكوليسترول



ستجد الكثير من الألياف في العنب، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

إنه يدخل في مجرى الدم وينقل كل هذا الكوليسترول من الجسم إلى الكبد حيث تتم معالجته.

في دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من العنب الأحمر يوميًا لمدة ثمانية أسابيع لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

يقي من مرض السكري



يحتوي العنب على رقم منخفض لمؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه لن يرفع نسبة السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في العنب قد تقلل من مستويات السكر في الدم وقد تزيد من حساسية الأنسولين، مما قد يساعد جسمك على استخدام الجلوكوز.

يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

الريسفيراترول في العنب، يفيد الجسم من نواح كثيرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة القوية في تقليل الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عقلك وتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر.

يحسن صحة العظام

بفضل فيتامين ك والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، قد يساعدك تناول العنب في الحفاظ على قوة العظام.