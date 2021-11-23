اليوم السابع
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طقس دافئ فى المنيا وسيولة مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية.. بث مباشر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:46 م
طقس دافئ فى المنيا وسيولة مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية.. بث مباشر طقس المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا حيث تشهد سجوع الشمس وطقس خريفى معتدل فى الساعات الأولى من الصباح ، وكذلك سيوله مرورية بمختلف المحاور والشوارع الرئيسة والطرق السريعه الصحراوية والطريق الزراعى مصر اسوان .

وتشهد محافظة المنيا طقسا معتدلا طوال فترة النهار مع سطوع الشمس واختفاء الغيوم فى فترات طويلة من اليوم .

وتقوم الأجهزة التنفيذية بعقد اجتماعات دورية لمتابعة حالة الطقس بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية المختلفة ،والتشديد على المتابعة المستمرة ورفع تقرير دورية لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وحذرت الإدارة العامة للمرور من السرعات الزائدة خاصة فى ساعات الليل واستخدام الانوار الخفيفه منعا لحدوث الحوادث وحرصا على سلامة المواطنين و أعلنت شركة المياة والصرف الصحى عن خطتها لمواجهة الكوارث والسيول فى حالة حدوثها خلال الفترة القادمة وتم استعراض المعدات والتأكد من جاهزيتها كذلك قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مخرات السيول وتطهيرها وإزالة التعديات عليها .


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طقس المنيا

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