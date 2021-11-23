ارتفاع تدريجى بالحرارة وأجواء باردة ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجو ية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء بعد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية شهدتها كافة الأنحاء بالجمهورية .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة