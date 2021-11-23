سمك القنال يحطم الأسعار.. الشبار بـ15 جنيها والبورى 30 والجمبرى 40 بس.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الشراء اليوم الثلاثاء، بسبب انخفاض الأسعار، كذلك لرصد أسعارالأسماك، حيث بدأت أسعار الجمبرى من 40 جنيها للكيلو، والبورى 30 جنيها والدنيس 60 جنيها.

وقال حسن إبراهيم صاحب حلقة سمك، إن أسعار الأسماك اليوم، كالتالى: الشبار من 15 إلى 20 جنيها، والبورى من 40 و45 و55 و65 جنيها، القاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ100 جنيه، ولوط المزارع بـ70 جنيها، ولوت القنال بـ90 جنيها، ودنيس المزارع بـ60 جنيها، ودنيس العريش بـ70 جنيها، ودنيس القنال بـ150 جنيها، ولشته الكبير بـ70 جنيها، والسهلية وسط بـ60 جنيها، وشخرم بـ50 جنيها، والسردين بـ30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ50 جنيها، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيها، الفسيخ الكيلو بـ80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ50 جنيها.



ويعتبر سوق بيع الأسماك بالإسماعيلية أحد أكبر الأسواق التي ينتشر فيها الباعة لبيع الأسماك المختلفة، ويتميز السوق بانخفاض أسعاره عن أي سوق آخر داخل المدينة بأسعار قد تصل من 5 إلى 10 جنيهات في الكيلو للأنواع المتوسطة و30 جنيها فأكثر في الأنواع مرتفعة الأسعار أو الجمبري.







































