ضبط المتهمين بالتشاجر في سوق السمك ببورسعيد

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب"، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسوق السمك ببورسعيد، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، يتضمن نشوب مشاجرة بداخل سوق السمك بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، بين مجموعة من الأشخاص ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدى بها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة، وتبين أنهما "طرف أول" (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "الضواحى – المناخ") ، و"طرف ثان" (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحى) .. حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى ، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالى شهر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الطرفين وأمكن ضبطهم جميعاً ، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء.. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.