رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوفد اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم الخماسية 18 ديسمبر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا مع وفد اللجنة الفنية المنظمة لفعاليات النسخة الأولى من بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات المصرية فى الفترة من 18 لـ23 ديسمبر 2021، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك في إطار استعدادات جامعة الأقصر لتنظيم فعاليات البطولة.

وضم وفد اللجنة المنظمة للبطولة كلا من الدكتور محمد همام منسق البطولة، والكابتن حساني أبو الحجاج منظم البطولة وإدارة الأداء الرياضي، وكابتن جمال عبدالناصر، منظم البطولة – مدير إدارة الأداء الرياضي، وكابتن إبراهيم بسطاوي يونس، مدير إدارة المنشآت الرياضية والاستثمارات الرياضية، وكابتن صلاح عز الدين، مدير إدارة الهيئات الرياضية، وبحضور الدكتور وليد عبدالله، المستشار الرياضي للجامعة، ومحمود خليل، منسق اللجنة الفنية الرياضية بالجامعة، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التحضير للبطولة التي تنظمها الجامعة، ويشارك فيها 25 جامعة من الجامعات المصرية، والتأكيد على الجوانب الفنية واللوجستية والتنسيق الكامل بين الجانبين، وتجهيز الملاعب ومقرات إقامة الفرق المشاركة، والإعداد لاحتفالية الافتتاح والقرعة وغيرها من الجوانب التي تؤكد خروج البطولة بالشكل الذي يليق بجامعة الأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محجوب، أن البطولة تأتي في إطار دعم جميع الأنشطة الطلابية وحث الطلاب على المشاركة فيها، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الرياضية بين الطلاب في تربية الأجيال التربية السليمة رياضيا وفكريا واستثمار طاقات الشباب في بناء عقولهم وأجسادهم بشكل علمي، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمحافظة الأقصر سياحياً ورياضياً وثقافياً ومواكبة لاحتفالية طريق الكباش، مشيرا إلى أن البطولة تأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



اجتماع بوفد اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم الخماسية للجامعات المصرية



رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوفد اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم