رئيس المجلس الرئاسى الليبى أمام الكوميسا: مشكلة الأمن الغذائى أصبحت تحديا

كتب سمير حسنى

هنأ محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تولي رئاسة الدورة الحالية لتجمع الشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا"، مشيرا إلى أن التكامل المشترك في شرق وجنوب أفريقيا لم يعد شئيا من نافلة العمل بل أصبح ضرورة ملحة تمليها دواعي الاستقرار وسلامة الشعوب وأمنهم.

وأضاف "المنفي" خلال كلمته في افتتاح قمة دول الكوميسا المنعقدة بالعاصمة الإدارية: لم يعد خافيا أن العمل على حل كثير من المشاكل والمعضلات لابد وان يبدأ من هذا الإقليم، ولعلى أشير إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أرهقت العالم وليبيا كدولة عبور، مضيفا: "ان منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بامواج البحر المتوسط هو محض خيال سياسي طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبى ابسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر.

ودعا المنفى الاتحاد الاوروبى للعب دور أكبر للتعاون مع منظمة الكوميسا والاتحاد الافريقي، والعمل على تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم في اوطانهم.

وأشار الى ان مشكلة الامن الغذائي لشعوبنا قد أصبح تحديا خاصة بعد الأوضاع الإنتاجية واللوجيستية الصعبة التي خلقتها جائحة كورونا حيث بدا العالم يرضخ تحت ارتفاع مستمر في اسعار السلع الغذائية، وتعثر سلاسل الامداد الغذائي، والذى ينذر بواقع اقتصادي جديد لا نعرف مداه.