الرئيس السيسي: التكامل الاقتصادى ضرورة ملحة.. ونشجع مبادرات التحول الرقمى

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تولى اهتماما كبيرا لتذليل أى عقبات تواجه حركة الأعمال في إقليم الكوميسا، حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا، مضيفا: "ستعمل مصر على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمى والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات الأعمال والشباب في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية في القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة الكوميسا المنعقد بالعاصمة الإدارية، أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصرى مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التى تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة، وفقا لمبدء المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.

وأكد الرئيس: على ثقة بأن الكوميسا لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية التى فرضتها جائحة كورونا والمضى قدما في مسيرة التكامل الاقتصاد، معلقا: "مصر يسعدها أن تتولى رئاسة الكوميسا في هذا الوقت والعمل سويا مع كافة الأطراف لتذليل كافة المعوقات واستغلال كافة الفرص المتاحة لتسريع التعافى من تحديات كورونا.

وقال الرئيس السيسي: "أن تنفيذ رؤيتنا لدفع التكامل الاقتصادى من خلال رئاسة التجمع لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة وشركاء التنمية، لذلك أدعوكم جميعا للعمل معا لتحفيز الأعمال فى إقليم الكوميسا، والتغلب على كافة التحديات الراهنة بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة ورفاهية شعوبنا.