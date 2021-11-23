حياة كريمة.. إنشاء وتطوير 63 مركزا طبيا بصان الحجر وأبو عمر والحسينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخطة الوزارية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة جميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز الحسينية وصان الحجر القبلية ومنشأة أبو عمر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان له، إن الخطة تشمل أيضا إنشاء 3 مراكز طبية جديدة، بإجمالي 37 منفذا طبيا منها 20 منفذا بصان الحجر، و17 بمنشأة أبوعمر.



كما جرى عرض الخبرات السابقة من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالحسينية، والبالغ عددها 26 مركزا طبيا، وشدد وكيل الوزارة، على سرعة إيجاد أماكن بديلة ولائقة لتقديم الخدمات الطبية بها بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك في موعد أقصاه 72 ساعة، مع رفع المساحات وتحديد المقاسات والأبعاد لكل منشأة، والأراضي التي سيجرى الإنشاء الجديد عليها، والتأكد من استيفاء المقاسات الموجودة وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية المحددة لخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مع التنسيق مع رؤساء المدن، وممثلي المجتمع المدني، في توفير الأماكن البديلة، سواء المؤقتة لتقديم الخدمة أو المتبرع بها للإنشاء الجديد، وتسليم جميع المنافذ والأراضي لممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء الأعمال بها، مع المتابعة المستمرة مع ممثلي الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال، بجانب متابعة تقديم الخدمات الطبية بالمبادرات الرئاسية، والحملات القومية، وتلقي المواطنين لقاح كورونا.

وكان وكيل الوزارة عقد اجتماعات مع السيد العبيدي رئيس مجلس مدينة منشأة أبو عمر، وجرت مناقشة سبل التعاون المشترك لتوفير الأماكن البديلة والأراضي، لتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية.



كما تفقد وكيل الوزارة مركز طب الأسرة بمنشأة أبوعمر، وتم متابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الأولية لكبار السن، وأماكن تلقي المواطنين لقاح كورونا، وخدمات طب الأسنان، والخدمات الأولية، من التحاليل الطبية، والتطعيمات الروتينية وغيرها.



كما تفقد المركز الطبي بصان الحجر القبلية، وقام بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين به، من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، وتلقي لقاح كورونا، والخدمات العلاجية بوحدة الحضانات، والكلي الصناعي، وحرص علي الإستماع إلي المرضي والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بالمركز الطبي بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، والوقوف علي آخر المستجدات، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال به.



والجدير بالذكر بأن وزارة الصحة والسكان عقدت في وقت سابق اجتماعا بحضور وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بديوان عام الوزارة بالقاهرة، لمناقشة خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعد شمولها المنافذ الطبية بصان الحجر ومنشأة أبو عمر، واحتياجات هذه الأماكن من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.