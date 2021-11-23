جامعة أسيوط تعلن عن بدء التقديم فى برامج السفارة الأمريكية بالقاهرة للطلاب والباحثين

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية فى سبيل تطوير الخدمات التعليمية والبحثية التى تقدمها لطلابها وباحثيها فى مختلف المجالات بما يعمل على تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافات المختلفة وبالتالى يعمل على تطوير الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بدء التقديم فى برامج السفارة الأمريكية بالقاهرة والتى تهدف إلى تعميق فهم مجتمع الولايات المتحدة وثقافتها وقيمها ومؤسساتها، وأولها البرنامج العالمى للتبادل الطلابي وذلك حتى موعد أقصاه 6/1/2022 .

وتتيح للفائزين بها فرصة للسفر للدراسة بأمريكا لمدة عام ونصف فى أحد الكليات أو الجامعات الأمريكية المماثلة وذلك بما يعمل على تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافة الأمريكية، وأضاف أن ثانى هذه البرامج هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية (SUSI) للطلاب ويستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 28/12/2021 .

وأوضح أنه برنامج أكاديمى مكثف لمدة من 5 إلى 6 أسابيع مصمم من أجل الطلاب قبل التخرج لتحسين فهمهم للولايات المتحدة وتعزيز مهاراتهم القيادية.

كما أضاف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ثالث برامج السفارة هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية (SUSI) للباحثين ويستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 9/1/2022 .

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز فهم الباحثين المصريين للمناهج الدراسية بالولايات المتحدة وتطور جودة التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية بها.

أشار الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية أن من شروط التقدم للحصول على إحدى هذه المنح أن يكون مصرى الجنسية وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وألا يكون للمتقدم خبرة سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وللتعرف على كامل الشروط يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالمبنى الإدارى بالجامعة، أو مراسلة البريد الإلكترونى الخاص بكل منحة .