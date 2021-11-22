رئيس جامعة أسيوط يقرر صرف علاوة تشجيعية لـ 2500 موظف

اسيوط- هيثم البدرى

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتكليفاته الصادرة للإدارة المركزية للموارد البشرية لسرعة انجاز هذا العمل و الذى يأتى إيمانا من دور الجامعة وحرصها على تحسين دخل الموظفين والعاملين والارتقاء بأحوالهم ، وتشجعيها المستمر للعاملين بها و حثهم على بذل الجهد و التفانى فى أداء واجباتهم الوظيفية.

ومن جهته فقد أضاف شوكت صابر أمين عام الجامعة انه من المقرر البدء فى احتساب صرف العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1/6/2021، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشأن، لافتاً ان هذا القرار يعكس دعم الجامعة للعناصر المتميزة من العاملين والموظفين وحرصها على تقديرهم.

وفى السياق ذاته أوضح محمود يونس أبوغدير رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية أن العلاوة الممنوحة استهدفت النسبة المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بنسبة (10%) من عدد شاغلى كل مستوى وظيفى ودرجة وظيفية بمختلف المجموعات الوظيفية والنوعية بدءًا من المستوى الوظيفى العالية حتى المستوى الوظيفى السادس ، وبلغ مقدار العلاوة التشجيعية الممنوحة (5%) من الأجر الوظيفى فى 31/5/2021 للمخاطبين بأحكام الخدمة المدنية وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.