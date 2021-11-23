اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تثمن التزام واشنطن بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:11 ص
تونس تثمن التزام واشنطن بالوقوف إلى جانبها بما يعزز علاقات الصداقة الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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ثمَّنت رئاسة الجمهورية التونسية مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين ويرسخ القيم المشتركة بينهما.


جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - بعد تسلم تونس 336 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لها في إطار دعمها للبلاد في مواجهة هذه الجائحة.


وقد حضر تسلم هذه الشحنة من الجرعات؛ علي المرابط وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني الرئيس المدير العام للصيدلة المركزية التونسية، وناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.


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