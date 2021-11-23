اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ترودو يدعو جميع الأطراف فى إثيوبيا للعمل من أجل حل سياسى وحوار وطنى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:53 ص
ترودو يدعو جميع الأطراف فى إثيوبيا للعمل من أجل حل سياسى وحوار وطنى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو تأكيد بلاده أهمية عمل جميع الأطراف في إثيوبيا نحو حل سياسي وحوار وطني شامل لإيصال النزاع إلى حل سلمي.


وأكد رئيس الوزراء ترودو مجددا على التزام كندا القوي والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، ودفع المفاوضات التي تقودها إفريقيا إلى الأمام، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.


كما شدد ترودو على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها إلى المتضررين من النزاع، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.


جاستن ترودو

كندا

إثيوبيا

رئيس الوزراء الكندى

الصراع فى إثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة