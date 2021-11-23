تحرير 71 قضية تموين وضبط 1000 زجاجة خمر فى حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نفذت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أسفرت جهودها عن ضبط 71 قضية .

وضمت الحملة فى مجال الغش التجارى ضبط 4 طن ردة – 1 طن كسب فول صويا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير دالة على مصدرها - 4 طن أعلاف مصنعة من خامات رديئة مما يشكل خطورة على الحيوانات والإنتاج الداجنى) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأعلاف بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر).

كما تم ضبط 220 علبة سجائر مختلفة الأنواع غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بحوزة المسئول عن سوبر ماركت بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة.

كما تم ضبط 240 كيلو جرام من ماء النار بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بحوزة المدير المسئول عن مخزن منظفات صناعية بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

كما تم ضبط 5٫650 طن زرة صفراء -1٫570 طن شيبسى مطحون – 755 شيكارة فارغة لزوم التعبئة تستخدم فى تصنيع أعلاف حيوانية رديئة ومجهولة المصدر مما يشكل خطورة على الحيوانات والإنتاج الداجنى وغير مصحوبة بأى مستندات أو الفواتير الدالة على مصدرها بحوزة المدير المسئول عن مدشة حبوب بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا.

وضبط 1000 عبوة وزجاجة معبأة خمور مختلفة الأنواع بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بحوزة المدير المسئول عن محل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أجا).

وضبط 3 طن كلور سائل – 180 كيلو جرام صابون سائل بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر.

وضبط 21 كرتونة ملبن بإجمالى وزن 105 كيلو جرام منتهية الصلاحية بحوزة المدير المسئول عن مقلة بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أجا).

وفى مجال السلع المدعمة: ضبط 3٫750 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) بحوزة (3 مديرين مسئولين عن محال لبيع الأعلاف والأسمدة الزراعية كائنة بدائرتى مركزى شرطة"المطرية- ميت غمر").

كما تم ضبط (مقررات تموينية تقدر بقيمة 8687٫7 جنيه بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) ، بحوزة (3 مديرين مسئولين عن محال بدال تموينى كائنة بدائرتى مركزى شرطة "طلخا – بندر شربين"). ضبط (1٫500 طن من الدقيق البلدى المدعم من حصص المخابز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) ، بحوزة (4 مسئولين عن مخابز بلدى مدعم كائنة بدوائر مراكز شرطة "نبروة – المنصورة – محلة دمنة").

وضبط (35 بطاقة تموينية ذكية محظور تجميعها بقصد إثبات مبيعات وهمية عليها ) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم بدائرة مركز شرطة المنزلة) .

وضبط (10560 رغيف خبز بلدى مدعم على ماكينة الصرف الخاصة بالمخابز ) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز ميت غمر ). فى مجال الذبح خارج المجازر الحكومية: ضبط (20 كيلو جرام من اللحوم البلدى مذبوحة خارج المجازر الحكومية ) ، بحوزة (المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقلهية ).

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار: ضبط (25) قضية عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة،و فى مجال مخالفات المخابز البلدية: ضبط (25) قضية (نقص أوزان – مواصفات – آخرى) بالمخابز البلدية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها..