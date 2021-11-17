بورصات الخليج.. صعود أسهم السعودية والكويت وهبوط أسواق الإمارات والبحرين وقطر

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.05% رابحًا 6.06 نقطة ليغلق عند مستوى 11833.54 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.77% خاسرًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3261.66 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 8337.686 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.86 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.29% خاسراً 34.55 نقطة ليغلق عند مستوى 11959.48 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحًا 6.06 نقطة ليغلق عند مستوى 11833.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.94% رابحًا 468.28 نقطة ليغلق عند مستوى 24638.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.33%، يليه قطاعي 0.54%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.4%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والبنوك بنسبة 0.09%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%.

وقفز 89 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 6.72%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 6.64%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.53%، وتراجع 94 سهمًا على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 4.26%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 2.44%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 318.5 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 6.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7271.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحًا 2.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7866.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحًا 14.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6123.53 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 13 نقطة ليغلق عند مستوى 6318.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 516.6 مليون سهم بقيمة 73.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16972 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.92%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.02%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قاع الطاقة بنسبة 2.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%.



بورصة دبي فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرًا 25.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3261.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 833.8 مليون سهم محققة ما قيمته 1.1 مليار درهم من خلال تنفيذ 12.1 ألف صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.08%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.62%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.83%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 123.4 مليون ورقة بقيمة 359.4 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسرًا 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 8337.686 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.498 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 432.5 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.26%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 6.2%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 1.91%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.93%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 339.1 مليون درهم.



بورصة البحرين وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 56.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 28.27% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.16%.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.16%، بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.36%، وهبطت أسهم إنوفست، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 5.41%، 1.04%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 0.97% مدفوعًا بصعو أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، شركة الإثمار القابضة، المصرف الخليجي التجاري، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 7.05%، 4.84%، 4.17%، 3.43%، 0.2%، على التوالي.

بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسراً 34.55 نقطة ليغلق عند مستوى 11959.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.8 مليون سهم بقيمة 401.3 مليون ريال عبر تنفيذ 7476 صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 7 أسهم.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.46%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1%.