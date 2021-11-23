اليونيسيف :71 مليون طفل فى أمريكا اللاتينينة محرمون من المدرسة بسبب كورونا

فاطمة شوقى

أكدت اليونيسيف ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، أن حوالي 71 مليون طفل ومراهق في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب وباء كورونا.

على الرغم من أن معظم دول المنطقة قد بدأت تدريجيًا في إعادة فتح المدارس، إلا أن العديد من الفصول الدراسية لا تزال فارغة. في ما لا يقل عن خمسة بلدان، حيث أعيد فتح عدد قليل فقط من المدارس ، استأنف أقل من 25٪ من الطلاب التعلم وجهًا لوجه، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العام الدراسى ينتهى في العديد من دول المنطقة في شهر ديسمبر، ويواجه الأطفال والمراهقون الآن ما يقرب من عامين من الوقت.

وقال إيتالو دوترا ، مستشار اليونيسف الإقليمي للتعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "بينما تظل المدارس مغلقة ، فإن مستقبل الأطفال والمراهقين في المنطقة ، وخاصة الأكثر ضعفاً ، معرض للخطر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه للمساعدة في خلق الإثارة حول العودة إلى الفصل الدراسي ، قدم كل من Club Mundo Kids وسلسلة الأطفال التعليمية باللغة الإسبانية واليونيسف في نهاية هذا الأسبوع ، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي ، أغنية جديدة بعنوان "مدرستي ، بيتي" كُتبت وأنتجها الملحن ناتشو جونزاليس نابا.



