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الكويت: أمر أميرى بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:25 ص
الكويت: أمر أميرى بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد
إيمان حنا

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صدر أمر أميرى بالكويت بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وفق وكالة أنباء الكويت.

 

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد وافق فى 14نوفمبر الجارى على استقالة الحكومة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية في الوقت الذي يسعى فيه البلد الغني بالنفط إلى إنهاء خلاف مع المشرعين يعرقل إصلاحات مالية.

 

وعلى صعيد متصل، أصدر أمير البلاد مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.


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