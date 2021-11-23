العراق: القبض على 7 إرهابيين في عمليات أمنية ببغداد

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أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية في العاصمة بغداد.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ بأن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق القانون العراقي.

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.