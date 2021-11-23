السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة بدون تراخيص بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوى ويحيى صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات؛ بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

تعود أحداث القضية رقم 29263 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق ، ليوم 8 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: محمد ع ع ج، 40 سنة، عامل بكافتريا، ومحمد ع م م، 41 سنة، فكهاني، وياسر إ ج، 17 سنة، عفشجى وحاتم ح أ ع، 20 سنة، سائق توك توك، مقيمين بمركز الزقازيق ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة كميات من مخدرى الهيروين والحشيش وسلاح نارى (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وسلاح نارى (محدث صوت) وسلاحين أبيضين (سيف وكتر).

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهمين من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.