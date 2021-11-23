اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة بدون تراخيص بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 م
السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة بدون تراخيص بالشرقية المستشار سلامة جاب الله رئيس جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوى ويحيى صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات؛ بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

تعود أحداث القضية رقم 29263 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق ، ليوم 8 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: محمد ع ع ج، 40 سنة، عامل بكافتريا، ومحمد ع م م، 41 سنة، فكهاني، وياسر إ ج، 17 سنة، عفشجى وحاتم ح أ ع، 20 سنة، سائق توك توك، مقيمين بمركز الزقازيق ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة كميات من مخدرى الهيروين والحشيش وسلاح نارى (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وسلاح نارى (محدث صوت) وسلاحين أبيضين (سيف وكتر).

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهمين من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف  المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

الزقازيق

مخدرات

جنايات الزقازيق

حشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة