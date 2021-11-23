السجن المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيي صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، سائق غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدري الحشيش والأفيون.

تعود أحداث القضية رقم 22620 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد م م ع، 28 سنة، سائق، مقيم بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدري الأفيون والحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.