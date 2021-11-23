الرئيس السيسي يطلق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لدول الكوميسا

كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى 2021 – 2025 لدول تجمع شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، مقدما الشكر للقائمين على إعداد هذه الاستراتيجية، متمنيا الازدهار والنجاح لشعوب الدول الأعضاء وجميع دول القارة.



وقال الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا، إن هذه الاستراتيجية مصحوبة بعدد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتاثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل الجهود التنسيقية للحفاظ على صحة مواطني الدول الأعضاء باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.



وأضاف الرئيس السيسي، أنه على الرغم من هذه التحديات فإني على يقين بأن تضافر الجهود المبذولة من الدول الأعضاء والأمانة العامة وشركاء التننمية ستساهم في تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالاستراتيجية بالفاعلية المطلوبة، كما أن العمل على موائمة السياسيات الوطنية ومراجعة تنفيذ الاستراتيجية بصورة دورية وربطها بالرؤى والأهداف الوطنية سيضمن التطبيق الفعال لها وتحقيقها لأهدافها المرجوة لتعميق التكامل الاقتصادي في إقليم الكوميسا، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء.