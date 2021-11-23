الرئيس السيسى يلتقى رئيس مدغشقر ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس مدغشقر إلى مصر، مشيداً برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التى تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعباً، مثمناً تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرصه على الاستمرار فى تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما فى إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الجانبين تباحثا بشأن أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال الكوميسا، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود القائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمى، حيث أكد رئيس مدغشقر ثقته فى قدرة مصر على مواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخل الكوميسا، لاسيما فى ظل نجاحها اللافت فى قيادة دفة العمل الأفريقى المشترك أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من موضوعات التعاون الثنائى، خاصةً أمنياً واقتصادياً وتنموياً، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات القارية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم فى تلبية طموحات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار.