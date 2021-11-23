الرئيس الجزائرى يوجه سفراء بلاده بالعمل على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة

الجزائر /أ ش أ/

وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سفراء بلاده بالعمل على توطيد العلاقات الجزائرية مع الدول الشقيقة.

جاء ذلك خلال جلسة العمل التى ترأسها تبون، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولٍ فى المشرق العربى وإيران.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الرئيس الجزائرى شدد على ضرورة مواكبة أداء السلك الدبلوماسى فى بلاده للرؤية الجديدة للسياسة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ركز أيضًا على أهمية تعزيز روابط الصلة التى تربط الجالية الجزائرية بوطنها، ومضاعفة جهود التكفل بانشغالاتها.