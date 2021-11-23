اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه لنجار بتهمة التنقيب عن الآثار بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:12 م
الحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه لنجار بتهمة التنقيب عن الآثار بالشرقية ارشيفية - تنقيب عن الاثار
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيي صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، نجار الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه؛ بتهمة الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في التنقيب عن الآثار بمركز الزقازيق وإخفاء اثر من الآثار المملوكة للدولة.

تعود أحداث القضية رقم 23555 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق ، ليوم 12 مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أ إ م س، 26 سنة، نجار، مقيم بمدينة الصالحية، وآخرين سبق الحكم عليهم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إجراء أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وإخفاء أثر عثروا عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف  المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


الشرقية

الزقازيق

آثار

تنقيب عن الآثار

جنايات الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة