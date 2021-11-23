الحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه لنجار بتهمة التنقيب عن الآثار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيي صادق وشادى المهدي، وأمانة سر نبيل شكري، نجار الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه؛ بتهمة الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في التنقيب عن الآثار بمركز الزقازيق وإخفاء اثر من الآثار المملوكة للدولة.

تعود أحداث القضية رقم 23555 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الزقازيق ، ليوم 12 مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أ إ م س، 26 سنة، نجار، مقيم بمدينة الصالحية، وآخرين سبق الحكم عليهم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إجراء أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وإخفاء أثر عثروا عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.