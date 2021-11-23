السجن المشدد 6 سنوات لفرد أمن بشركة خاصة اعتدى على طفلة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزى، فرد أمن بشركة خاصة بالسجن المشدد 6 سنوات، لاعتدائه جنسيا على طفلة لم تبلغ 15 عامًا بغير رضاها.

تعود أحداث القضية رقم 2497 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة الصالحية، يتهم "أ م غ إ" 26 سنة، فرد أمن بشركة خاصة، مقيم بالصالحية الجديدة، بمواقعة المجني عليها "ه ح" بغير رضاها، وذلك بأن تعدى عليها جنسيا حال كونها لم تبلغ سن الثمانية عشر عامًا.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات شمال الزقازيق، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.