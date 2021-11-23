وذكرت "سوناطراك" -فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه في القريب العاجل سيتم استئناف نشاطها في الاستكشاف والإنتاج، وكذلك عمليات التأهيل والصيانة للمنشآت البترولية بليبيا، في ضوء مشاركتها فى قمة "ليبيا للطاقة والاقتصاد" التى انطلقت، أمس الاثنين، وتختتم أعمالها اليوم.

وأضاف البيان أن وفدا ضم رؤساء ومدراء فى الخدمات البترولية للمجمع شاركوا في هذه القمة التي تهدف إلى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وطرح مشاريع استثمارية فى مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت "سوناطراك" - في بيانها - إلى أن هذا الحدث الاقتصادى شهد مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة، حيث مثل فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبى.

وتتواجد "سوناطراك" فى ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية.