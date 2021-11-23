التشيك تدرس تطبيق تطعيم كورونا الإجبارى على المسنين وأصحاب الوظائف الخطرة

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، إن بلاده تنظر في تطبيق التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا على من تزيد أعمارهم على 60 عامًا وممتهني الوظائف ذات الخطورة العالية.

وأضاف بابيش - في تصريحات قبل سفره إلى المجر لحضور قمة (فيشجراد)، وفقًا لراديو براغ الدولي في نشرته الإنجليزية اليوم الثلاثاء- أن مناقشة وضع وباء كورونا سيكون ضمن أولويات محادثات القمة التي تشارك فيها التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

كان وزير الصحة التشيكي آدم زيلنسكي، قد أعرب عن رغبته في تطبيق اللقاح الإجباري على كبار السن والأطباء ومقدمي خدمات الرعاية وأفراد كل من الشرطة والإطفاء.

يُشار إلى أن التشيك قد فرضت الأسبوع الجاري قيودًا جديدة على من لم يتلقوا اللقاح وقلصت الفترة بين جرعات اللقاح والجرعة التنشيطية لمن تفوق أعمارهم ستين عامًا وذوي الأمراض المزمنة.