البطاطس لا تسبب زيادة الوزن.. تناولها بهذه الطريقة الصحية

كتبت فاطمة خليل

يعتقد البعض أن البطاطس من الأطعمة غير الصحية وأنها تسبب زيادة الوزن، لكن أكد خبراء التغذية أن البطاطس ليست سبب زيادة وزنك فلا يجب إلقاء اللوم عليها دائماً، فقط يجب أن تتناولها بشكل متوازن وصحى وبكميات مناسبة، بحسب ما ذكر موقع "healthshot".

أسطورة البطاطس وزيادة الوزن



لا يوجد عنصر واحد يمكن أن يساعد الشخص على فقدان الوزن أو زيادته، وبالنسبة للبطاطس، فإن الأمر كله يتعلق بكيفية تناولها - وهذا ما يحدث فرقًا.

إذا كنت تأكل البطاطس على شكل خضراوات مرة في اليوم، فلا بأس بذلك لكن إذا أكلتها كبطاطس مقلية مع برجر دسم وميلك شيك، وإذا اعتقدت أن البطاطس المقلية تجعلك سمينًا، فأنت مخطئ.

البطاطس عبارة عن كربوهيدرات ولها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا، ولكن إذا تم تناولها باعتدال يمكن أن تكون عنصر صحى في نظامك الغذائي.

فوائد البطاطس الصحية



فيما يلي بعض الفوائد الصحية للبطاطس التي يجب أن تعرفها:

البطاطس مليئة بالألياف، ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

-تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي: تسمى الألياف الموجودة في البطاطس "النشا المقاوم" الذي يحتوي على فوائد الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان يُعتقد أن هذا النشا يعمل كمضاد حيوي ، ويساعد في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي.

-تساعد في الوقاية من الأمراض: البطاطس مليئة بمضادات الأكسدة ، مما يعني أنها يمكن أن تقاوم الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

-تساعد في خفض ضغط الدم: تحتوي البطاطس على كميات وفيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من البوتاسيوم ، فإنه يحتفظ بالصوديوم ، والذي بدوره يقال إنه يرفع مستويات ضغط الدم.