استقرار أسعار أغلب أصناف الخضروات والفواكه في الأسواق

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الخضروات فى السوق بالجملة اليوم تسجل استقرار ملحوظ، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5 إلى 5 جنيهات.

ويسجل سعر الجزر سجل 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومى من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومى من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

أسعار الملوخلية تسجل 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.

أما عن أسعار البرتقال فيسجل 2 إلى 3.5 جنيه واليوسفى من 3 إلى 6 جنيهات، العنب الكرمسن من 17 إلى 21 جنيها، العنب الرومس من 6 إلى 9 جنيهات، التفاح المستورد من 17 إلى 23 جنيها، التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، التفاح السورى واللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، البلح السمانى من 4 إلى 7 جنيهات، البلح الزغلول 5 إلى 8 جنيهات، البلح السيوى 20 جنيها.

الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، التين البرشومى من 5 إلى 13 جنيها، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات والفراوى من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات والمانجا من 15 إلى 25 جنيها والخوخ من 15 إلى 20 جنيها.