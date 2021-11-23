ارتفاع عدد المصابين بحالة إعياء فى مدرسة شركة السكر بنجع حمادى لـ33 تلميذا

صابر سعيد

ارتفع عدد التلاميذ المصابين بحالة إعياء لـ33 تلميذا، اليوم الثلاثاء، بمدرسة شركة السكر بنجع حمادي شمال قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام.



وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 33 تلميذ بحالة إعياء واشتباه تسمم بمدرسة شركة السكر بنجع حمادي.



ومن جانبه قال صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم قنا، إنه جاري انتظار نتيجة التحليل بعد أخذ عينات من التلاميذ لمعرفة أسباب الإعياء والتسمم.



ونقل المصابون إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.