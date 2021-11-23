اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:49 م
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إصابة شاب وطفلين فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:34 م
إصابة شاب وطفلين فى حادث تصادم توك توك ودراجة نارية بالشرقية تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب شاب وطفلين بمحافظة الشرقية، إصابات متفرقة إثر حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بمدينة القنايات، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ف الزقازيق، يفيد بلاغا الأحرار التعليمي، بوصول "عبده وليد الشرقاوي" 13 عاما و"محمد أمين محمود" 13 عاما و"محمود أحمد محمود" 26 عاما وجميعهم مقيمين أبوخالد القنايات، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة وجروح قطعية تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم توك توك بدراجة نارية أمام المطافئ بمدينة القنايات، ورفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

 

 


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