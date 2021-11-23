إزالة 103حالات تعد على مساحة 43 ألف و78 متر مبانٍ بنطاق الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إستمرار تنفيذ المرحله الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي أسفرت عن إزالة 103 حالة تعدي على مساحة 43 ألف و78 متر مباني بنطاق المحافظة في اليوم الخامس عشر بالمرحلة الثالثة بالموجه، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 103حالة تعدي علي مساحة 43 ألف و78 متر مباني بمراكز"ههيا - كفر صقر -أولاد صقر -الزقازيق - الابراهيمية - منيا القمح"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.