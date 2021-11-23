أخبار مصر: الرئيس السيسى يحدد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها استلام مصر رئاسة قمة الكوميسا، وتحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح رؤية مصر للكوميسا، إضافة إلى إطلاق وزارة الصحة 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، ونفى الحكومة فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يحدد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا: نسعى لتنمية التجارة البينية والانتهاء من دراسة مشروع ربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا.. ويؤكد: أعددنا مبادرة التكامل الصناعى.. ويدعو لمواجهة التحديات



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاقتصاد العالمى والإقليمى، شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو 2018، في العاصمة الزامبية "لوساكا" حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية، حيز النفاذ في يناير2021 كما صاحب التقدم المحرز، في التكامل الاقتصادي القاري، العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع، بسبب جائحة "كورونا" وعلى الرغم من الجهود المبذولة، على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، لمواجهة هذه الجائحة، إلا أن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء وهو الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة، العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة، لمواجهة هذه التحديات وهو ما يجسده عنوان القمة: "تعزيز القدرة على الصمود، من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي".





الرئيس السيسى يلتقى رئيس مدغشقر ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا فى العاصمة الإدارية الجديدة.





رئيس الوزراء: مبادرة مصر للتكامل الصناعي فى الكوميسا تعزز التكامل القارى



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن جائحة كورونا لا زالت تلقى بظلالها على بيئة الأعمال الدولية والإقليمية، وهو الأمر الذى يتعين معه تكثيف التعاون المشترك بين الدول الأعضاء فى الكوميسا للتغلب على آثار الجائحة.





الحكومة تنفى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.





فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضى الإثيوبية فورا



أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضى الإثيوبية فورا.





الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة



أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.





المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش يقدم استقالته بصورة مفاجئة



نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن دبلوماسيين تأكيدهم استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بصورة مفاجئة.





قانون "المنشآت السياحية" أمام النواب: وزير السياحة يصدر قرارا بتحديد السياسة السعرية للإقامة ومقابل الخدمات.. ولا تقدم الشيشة إلا بترخيص برسم يصل لـ100 ألف جنيه.. ويٌلزم بتركيب كاميرات ويجيز تقرير حوافز



فى تنظيم متكامل يساهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار السياحى، تقدمت الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحاله فى جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على.





دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو



ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.





التعليم: امتحان الشهر للرابع الابتدائى هدفه تحديد مدى استيعاب الطالب للتطوير



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائى، قائلة: يجب أن يتعاملوا مع الصف الرابع باعتباره سنة نقل عادية مثل باقى الصفوف الدراسية وليس على غرار سنوات الشهادة، حيث طالبت مصادر مسئولة بأن لا يتم تحويل امتحان الشهر لطلاب الرابع الابتدائى لاختبار قومى، موضحة أن الهدف منه هو قياس نواتج التعلم وتحديد مستوى الطالب ومدى استيعاب التطوير في المناهج وطرق التدريس الحديثة، كما أنه سيتم إجراء الاختبارات داخل المدرسة.

بدء العد التنازلى لإطلاق مشروعات تطوير الغزل والنسيج والملابس.. التكلفة 21 مليار جنيه واستيراد آلالات بـ 540 مليون يورو.. و3 مجمعات صناعية بالمحلة ودمياط وكفر الدوار تضع اللمسات النهائية على الإنشاءات



بدأ العد التنازلى لإطلاق مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس، والذى يتكلف نحو 21 مليار جنيه، بخلاف قيمة الآلات والمعدات التى سيتم استيرادها من الخارج بتكلفة 540 مليون يورو .





إصلاحات بطرق القاهرة والجيزة.. إغلاق كلى لنفق كارفور المعادى لتوسعة الدائرى 3 أشهر.. غلق نفق الزعفرانة 60 يوما لتطوير الصحراوى.. تحويلات لتركيب الكمـر المعدنى لمحور الفريق عامر.. وغرف عمليات لمتابعة ورصد الزحام



تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، على مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة، بعدد من المحاور الحيوية، أبرزها توسعة الطريق الدائرى الرابط بين المحافظتين، وغلق نفق الزعفرانة بسبب تطوير الصحراوى وأعمال تطوير محور صفط اللبن، مع مراقبة حركة السيارات بكاميرات، ونشر الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال أولا بأول.





الطيب الأمين.. فرد أمن بديوان محافظة الأقصر يعثر على 130ألف جنيه ويعيدها لصاحبها.. عثر على المال وبحث عن صاحبه 3أيام.. صاحبة الملبغ سيدة باعت أرض زوجها لتجهيز ابنتها.. والمحافظ يشيد بأمانته ويقرر مكافأته



الأمانة شعاره فى حياته وإعادة مفقودات الأهالى وسيلته لرضا الله ودفع الضرر والدعوات بالشفاء لإبنه الأصغر، ذلك النموذج المشرف والأمين هو "صلاح أحمد حسين" فرد أمن بديوان محافظة الأقصر، والذى ضرب مثالاً فى الأمانة كعادة أبناء الأقصر والصعيد.





ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.





العظمى بالقاهرة تصل 26 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر إلى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء





أسطورة دفاع مانشستر يونايتد: كيروش الخيار المثالى المؤقت لخلافة سولشاير



يري ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن كارلوس كيروش الخيار المثالي المؤقت لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر، خلفاً للنرويجي أولي جونار سولشاير، والتي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.