أخبار مصر.. الرئيس السيسى: مبادرة مصرية للتكامل الصناعى مع دول الكوميسا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 – 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063 بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع فى الكوميسا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة الكوميسا المنعقد بالعاصمة الإدارية: تهدف المبادرة الى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع، والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وتابع الرئيس: إننى لأدعو قادة الدول والأمانة العامة بالعمل على استغلال هذه المبادرة، ووضع خطة تنفيذية لها على المديين الطويل والقصير لمساندة القطاع الصناعى، ومجتمع الأعمال بالكوميسا".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الحكومة تنفى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.





التعليم: امتحان الشهر للرابع الابتدائى هدفه تحديد مدى استيعاب الطالب للتطوير



وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائى، قائلة: يجب أن يتعاملوا مع الصف الرابع باعتباره سنة نقل عادية مثل باقى الصفوف الدراسية وليس على غرار سنوات الشهادة، حيث طالبت مصادر مسئولة بأن لا يتم تحويل امتحان الشهر لطلاب الرابع الابتدائى لاختبار قومى، موضحة أن الهدف منه هو قياس نواتج التعلم وتحديد مستوى الطالب ومدى استيعاب التطوير في المناهج وطرق التدريس الحديثة، كما أنه سيتم إجراء الاختبارات داخل المدرسة.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.





الحكومة: إطلاق حملة توعية بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا



عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.





وزير الدفاع يشهد اختبارات الهيئة لطلبة الكليات العسكرية بالكلية الحربية



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اختبارات كشف الهيئة لانتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة لنيل شرف الانضمام بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن معايير الاختيار تتم وفقاً لمعايير علمية تعتمد على أسس منهجية مدروسة لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين ليكونوا بمثابة خير دماء جديدة تتدفق فى شرايين القوات المسلحة يتم تأهيلهم لاستكمال مهمة الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته، معرباً عن إعجابه وتقديره بالطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، كما أشار إلى حرص القوات المسلحة على إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لخلق أجيال تتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات .

وناقش الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا التى تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية كذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وماشهدته من نهضة فى مختلف المجالات ، مشيداً بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى لكافة الطلبة المتقدمين للإختبار .





العثور على جثة فى طائرة روسية عائدة من شرم الشيخ.. والسلطات: انتحر بسبب أزمة نفسية



عثر فى طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية عن جثة روسى بالغ من العمر 48 عاما، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ويشار إلى أن الجثة عثر عليها في مرحاض الطائرة. وحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة، حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب مصدر في مطار "كوروموتش" في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05.09 يوم 22 نوفمبر بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23.55 يوم 21 نوفمبر. وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشاكل نفسية، وربما تفاقم المرض النفسى على متن الطائرة.





جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات لثلاث فئات



أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التحويل اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الثلاثاء القادم 30 نوفمبر، وذلك للفئات التالية ( إعادة القيد -سنوات سابقة- معادلات) مع مراعاة الضوابط الأتية :

أولا البنين :



استيفاء الحد الأدني للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانويـة الأزهرية .

ثانيا البنات :



التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدني للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات .

نقل القيد بين الكليات أو الشعب الغير متناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبـول عـام حصـول الطالبـة على الثانوية الأزهرية .

التحويـل إلـي كليـة الدراسات الإسلامية والعربيـة بنـات بالقاهرة " فصـول الفيـوم " وكليـة الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة " شعبة الشريعة والقانون " يكون من الشعب المتناظرة فقط و يكون التحويل بين الكليات بعد سداد الرسوم المقررة للتحويل وموافقـة عميـدي الكليتين على التحويل على ألا يتم التحويل إلا بعـد مـوافـاة الكليات الإدارات التعليمية المختصـة بـالتحويلات وذلك للمراجعة والاعتماد من رئيس الجامعة .