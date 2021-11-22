اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:44 م
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وكيل تعليم بنى سويف يكرم المتميزين رياضيا وفنيا بمدرسة النور للمكفوفين

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:59 م
وكيل تعليم بنى سويف يكرم المتميزين رياضيا وفنيا بمدرسة النور للمكفوفين وكيل تعليم بنى سويف يكرم اللاعب محمد بريك
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مدرسة النور للمكفوفين حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب .

وشهد شحاته حفل تكريم المتميزين من الطلاب رياضيا وفنيا والفائزين في مسابقة الفنان الذهبي ( للفنون التشكيلية )وهم :

الطالبة يمني إبراهيم جابر و ياسمين محمد علي وشهد محمد ومني عزت وخالد وليد ومحمد اشرف سيد ومحمود ربيع وحبيبة محمد .

وعلي جانب آخر تم تكريم ابن من ابناء المدرسة الطالب محمد عبدالحميد بريك والحاصل على مركز أول شباب والثاني عام في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين .

شارك في الإحتفال طلاب مدرسة الديوان الخاصة تفعيلا لبروتوكول تبادل الزيارات مع مدرسة النور للمكفوفين حيث قدم طلاب المدرستين خلال الحفل فقرات فنية وغنائية متنوعة نالت إعجاب الحضور، جاء ذلك بحضور محمد معوض مدير المدرسة .

 

 


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