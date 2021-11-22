وكيل تعليم بنى سويف يكرم المتميزين رياضيا وفنيا بمدرسة النور للمكفوفين

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مدرسة النور للمكفوفين حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب .

وشهد شحاته حفل تكريم المتميزين من الطلاب رياضيا وفنيا والفائزين في مسابقة الفنان الذهبي ( للفنون التشكيلية )وهم :

الطالبة يمني إبراهيم جابر و ياسمين محمد علي وشهد محمد ومني عزت وخالد وليد ومحمد اشرف سيد ومحمود ربيع وحبيبة محمد .

وعلي جانب آخر تم تكريم ابن من ابناء المدرسة الطالب محمد عبدالحميد بريك والحاصل على مركز أول شباب والثاني عام في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين .

شارك في الإحتفال طلاب مدرسة الديوان الخاصة تفعيلا لبروتوكول تبادل الزيارات مع مدرسة النور للمكفوفين حيث قدم طلاب المدرستين خلال الحفل فقرات فنية وغنائية متنوعة نالت إعجاب الحضور، جاء ذلك بحضور محمد معوض مدير المدرسة .