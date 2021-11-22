وزير خارجية إيطاليا: نواجه الموجة الرابعة لكورونا وأولويتنا حياة الإيطاليين

كتبت ــ فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن "أولويتنا هي الحفاظ على حياة ملايين الإيطاليين، لذا فلنستمر على هذا المنوال دون تردد"، وذلك تعليقا على حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب الوزير دي مايو على "فيسبوك" بشأن حالة الطوارئ الصحية: "نحن الآن نواجه الموجة الرابعة"، وأوضح أنه "بالوسائل التي تم نشرها في إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا، أحكمنا السيطرة على الوضع حتى الآن"، لكن "يجب أن نستمر بالاستماع إلى رأى المجتمع العلمي" ، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار دي مايو إلى أن "البيانات المتعلقة بالمقبولين في أقسام العناية المركزة في بلادنا أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، ويرجع ذلك تحديدًا إلى حملة التطعيم التي لا تزال مستمرة، كما يستفيد اقتصادنا أيضًا من تطبيق استخدام بطاقة المرور الخضراء، والذي يتم في إيطاليا بشكل أكثر فاعلية من دول عديدة أخرى، فبفضل هذه الأداة، أعيد فتح أنشطتنا التجارية".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه "لو استمعنا إلى تلك الأحزاب التي نفخت على نيران معارضي بطاقة المرور الخضراء واللقاحات لكنا اليوم في حالة إغلاق، كما هي الحال في النمسا التي طبقته اعتبارا من اليوم الاثنين وكذلك اليونان، أيرلندا، لاتفيا ودول أخرى أيضًا، شهدت في الأسابيع الأخيرة فرض قيود بأعلى المستويات".

وشدد وزير الخارجية على أنه "لو لم نصغ لصوت العلم، لكانت المطاعم، المقاهي والمتاجر مغلقة اليوم". واختتم مشيراً إلى أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة قد آتى بثماره حتى الآن".