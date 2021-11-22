اليوم السابع
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خلال اجتماع مع وزير التخطيط..

وزير الزراعة يبحث التعاون بين الوزارة وصندوق مصر السيادى لرفع كفاءة الأصول

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:19 ص
وزير الزراعة يبحث التعاون بين الوزارة وصندوق مصر السيادى لرفع كفاءة الأصول السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ــ أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا صباح اليوم، لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الأصول، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.
 
وبحث القصير والسعيد أيضا تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي، وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.
 
وأكد وزيرا الزراعة والتخطيط على توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا، سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
 
 

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السيد القصير

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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