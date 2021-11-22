اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية: إضافة خدمة الاستشارة الطبية للتأمين الصحى الشامل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:42 م
هيئة الرعاية الصحية: إضافة خدمة الاستشارة الطبية للتأمين الصحى الشامل وزارة الصحة
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور أحمد دنقل المشرف على إدارة المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، أنه تم إضافة خدمة الاستشارة الطبية في منظومة التأمين الصحى الشامل، ونصل للمنتفع داخل محل سكنه خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويتم التواصل مع المنتفعين من خلال الرد على جميع الاستفسارات خاصة أصحاب الاشتباه بفيروس كورونا.

وأضاف  المشرف على إدارة المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، يتم الاطلاع على الفحوصات الطبية عبر واتس أب والتواصل مع أطباء ومتخصصين للوصول للعلاج المطلوب، ويتم إرسال فرق طبية لمتابعة الحالات داخل المنازل .

وتابع المشرف على إدارة المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية: نرسل الفرق الطبية داخل المنازل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعندما يكون هناك تدهور يتم التنسيق من خلال الخدمة مع أقسام الطوارئ بالمحافظة لنقل الحالة للطوارئ.


احمد دنقل

الرعايه الصحه

كورونا

التامين الصحى الشامل

التامين الصحى

الاستشارة الطبية

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