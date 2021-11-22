الرعاية الصحية تعلن الرد على 12 ألف مكالمة واستفسار بكول سنتر التأمين الصحي الشامل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، 12 ألف مكالمة تليفونية واستفسار من خلال تطبيق «واتس آب»، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نوفمبر 2021، لافتة إلى أن خط الاستشارات الطبية تم تفعيله بمحافظة بورسعيد منذ يوليو من العام الماضى لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.



وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الادارة، أن المكالمات والاستفسارات الطبية التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو الماضى، شملت الاستشارات الطبية بشأن الاشتباه بالإصابة بـ «كوفيد 19» ومتابعة العزل المنزلى واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257444 &0663257999، وعبر الواتس آب المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299، واللذين قامت الهيئة بتخصيصهم لتلقى المكالمات والاستفسارات الطبية لمنتفعى المنظومة ببورسعيد.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى رؤية الهيئة التى ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، مؤكدًا أن تفعيل خط الإستشارات الطبية منذ يوليو الماضى يعد أحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة لمنع انتشار «كوفيد19» بين مواطنى بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وتابع الدكتور أحمد السبكى: تم التنسيق مع أطباء متطوعين لاستقبال المكالمات التليفونية فى تخصصات «الباطنة، الجراحة، المسالك البولية، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، طب الأسرة»، إلى جانب التنسيق مع اخصائيين واستشاريين «باطنة، صدر، طب أسرة، جلدية، أنف وأذن، عناية» لاستقبال مكالمات العزل المنزلى والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء.



واستكمل: الهيئة منذ بداية أزمة «كوفيد 19» قامت بوضع مجموعة من الخطط الاستباقية، لإدارة أزمة كورونا من خلال طرح عدة سيناريوهات محتملة بشأن التعامل مع الفيروس، بدأت بالتوعية والتثقيف عن آليات الوقاية منه ونشرها داخل الوحدات لتوعية المواطنين، مرورًا بتدريب كافة الفرق الطبية على أساليب الوقاية من الإصابة بـ «كوفيد 19» حال التعامل مع المصابين، وصولًا إلى تدريبهم على طرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة وكذلك التدريب على كافة سيناريوهات التعامل مع ظهور حالات إصابة طارئة وحرجة لفيروس «كوفيد19».



وقال السبكي: أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تجعل نصب أعينها تيسير حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد على الخدمة الطبية اللازمة، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتى من شأنها تقليل فرص تعرض أى مريض للعدوى بقدر الإمكان، وهو ما تم بالفعل من خلال إنشاء غرفة الفرز الإلكترونى لتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد من داخل منزلها واتخاذ اللازم نحوها، وخدمات التشخيص والعلاج عن بُعد لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل مجانًا من خلال خط الاستشارات الطبية.



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار عمل خط الإستشارات الطبية على مدار الساعة لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى استقبال كافة المكالمات والاستفسارات الطبية عن طريق خطين أرضى ورقم موبايل، وذلك لدمج المكالمات مع الأطباء المتخصصين للحصول على الاستشارات الطبية الدقيقة كلٌ فى تخصصه، وفى أى وقت على مدار اليوم.



وتابع، من خلال خط الاستشارات يتم تقديم الدعم النفسى والمعنوى للحالات المصابة وذويهم مما يسهم فى تخفيف الذعر لدى المواطنين وتصحيح المعلومات الخاطئة المتداولة، علاوة على تقديم الإرشادات الطبية للحالات بعد التعافى، وذلك فضلًا عن تقديم الاستشارات الطبية للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا، لافتًا أن الهدف من الدعم النفسى هو طمأنة المواطنين وتوعيتهم بأهم الإجراءات الوقائية والإحترازية فى مجابهة فيروس كورونا وآليات التعامل حال الإصابة أو الإشتباه بالإصابة، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المواطنين للاستمرار على العلاج إلى مابعد التعافى مع ضرورة الإلتزام بسياسات العزل المنزلى.