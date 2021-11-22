اليوم السابع
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مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك يرقى شماسا لدرجة كاهن بكاتدرائية الوردية بالقاهرة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:06 م
مطران إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك يرقى شماسا لدرجة كاهن بكاتدرائية الوردية بالقاهرة السريان الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، بصلاة القداس الإلهى، بمناسبة ترقية الشماس سالڤاتورى إنجينياري إلى درجة الكهنوت المقدس، وذلك بكاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر.

 

وترأس القداس المطران مار يعقوب إفريم سمعان، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والنائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن للسريان الكاثوليك، وشارك فى القداس الأب سعيد من لبنان، والأب مونولو، والأب ميخائيل إلياس، وعدد من المصلين.

 

وتوجه المطران يعقوب إفريم بكلمة تهنئة للأب سالڤاتورى، بمناسبة الترقية إلى درجة الكهنوت المقدس، طالبًا من الرعية الصلاة من أجل خدمة الأب سالفاتورى إنجينيارى.

السريان الكاثوليك
السريان الكاثوليك

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 


الكنيسه الكاثوليكيه

السريان الكاثوليك

البطريرك ابراهيم اسحاق

درجه الكهنوت

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