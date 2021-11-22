محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة فى قطاعات الصحة والتعليم والرياضة

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الإثنين، نسب إنجاز المشاريع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى وذلك خلال جولة مكبرة شملت قرى ميت النور، سنباط، كفر العرب، منية المبشرين والوحدة المحلية بشبراملس، بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال بناء محطة الصرف الصحى بميت النور بتكلفة مالية 30 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80% لشبكات الانحدار وخطوط الطرد و 65%؜ للأعمال المدنية، كما تابع المحافظ أعمال تجديد محطة مياه سنباط والتى يتم بها أعمال إحلال وتجديد لبئر ارتوازي، كما تفقد مجموعة من الأراضى المقترح إقامة مشروعات عليها.

وفى قطاع الصحة تفقد محافظ الغربية الوحدة الصحية القديمة بميت النور والوحدة الصحية بكفر شبرا اليمن والتى يتم تطوير كلا منهما بتكلفة 4 مليون جنيه ضمن خطة المبادرة لتطوير 29 وحدة صحية بتكلفة 86 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد عدد من مشاريع الأبنية التعليمية، حيث تفقد "إنشاء مبنى جديد ورفع كفاءة مبنيين آخرين بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة بتكلفة 5.7 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بهم 95% أعمال رفع كفاءة مدرسة سنباط الإعدادية بنين بتكلفة 4.7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 55% أعمال رفع كفاءة مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بتكلفة 1.5 مليون جنيه، أعمال رفع كفاءة عدد 2 مبنى بمدرسة سنباط التجارية المشتركة، أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة كفر العرب الابتدائية بتكلفة 400 ألف جنيه.

وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد جلال أمين حجاب بقرية كفر شبرا اليمن بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة لـ 101 مشروع فى قطاع التربية والتعليم بتكلفة 355 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته تفقد المحافظ عدد من مشروعات الشباب والرياضة حيث تفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإدارى وتنجيل الملعب الترابى بمركز شباب كفر شبرا اليمن بتكلفة 305 مليون جنيه، أعمال تطوير مركز شباب الشهيد هانى لطفى وأعمال إحلال وتجديد المبنى الإدارى بمركز شباب منية المبشرين بتكلفة 500 ألف جنيه، وأشار محافظ الغربية إلى تنفيذ 36 مشروع فى قطاع الشباب والرياضة بإجمالى تكلفة 76 مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد الدكتور طارق رحمى لـ 10 حالات مستحقة لمنازل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كريم حيث قام بالحديث معهم وتسليمهم لعدد من المساعدات العينية وتقديم الدعم الطبى لهم من خلال الإدارة الصحية بزفتي.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى والمقامة على مساحة 11 ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، مما يساهم فى الحد من تجمعات القمامة العشوائية.

رافق المحافظ خلال جولته أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى،أعضاء المكتب الفنى للمحافظ، مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام ومديرة الإدارة الصحية بزفتى.