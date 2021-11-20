اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:26 م
محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار
الغربية - مصطفى عادل

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياة الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، والتى قد تم الإستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياة بالشوارع والأنفاق. 
 
بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى  مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياة الأمطار من شارع الجلاء وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع  المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار. 
 
تابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للإطمئنان على رفع تراكمات المياة بشوارع الجيش، المطافي، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمئن المحافظ على عدم تراكم مياة الأمطار بكلاً من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون. 
واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار  من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
 
جاء ذلك بحضور د عادل داوود رئيس حي أول طنطا، و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، و علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، و أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة و ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة. 
 
محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة (1)
 

محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة (2)
 
 

محافظ الغربية

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