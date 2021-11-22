اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الكهرباء: محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:00 م
متحدث الكهرباء: محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية ايمن حمزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة يهدف للتوعية بأهمية هذا الملف، مضيفا أن محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى : " جارى استكمال البناية البحرية والمناطق الخاصة بالموقع والمناطق السكنية لمحطة الضبعة، وكان هناك زيارة لوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر لروسيا شهد فيها احتفالية تدشين أول معدة ثقيلة لمحطة الضبعة". 
 
وتابع: "مصر تشارك بأول مفاعل بمحطة الضبعة، وكذلك هناك كوادر فنية مصرية تشارك مع الخبرات الأجنبية، وتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على الطاقة المتجددة فقط ولكن نووية وشمسية، والطاقة النووية من الانبعاثات النظيفة".

الكهرباء

محطة الضبعة

الطاقة النووية

اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من "بوتين" لاستعراض موقف محطة الضبعة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:54 م

الكهرباء تحدد 19 نوفمبر العيد السنوى للطاقة النووية.. رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع": شهد إطلاق إشارة البدء لإنشاء محطة الضبعة بين مصر وروسيا.. ويؤكد: يوم تاريخي تحقق فيه حلم المصريين والمحطة الأعلى أمانا بالعالم

السبت، 13 نوفمبر 2021 07:00 ص

خطة التنمية 22/21.. استكمال البنية الأساسية وتجهيز موقع محطات الضبعة النووية

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:00 م

الكهرباء: اتخذنا كافة احتياطات الأمان النووى بمحطة الضبعة

السبت، 25 سبتمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة