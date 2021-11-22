ماكرون يدعو للهدوء فى جوادلوب بعد أعمال عنف ونهب احتجاجا على تدابير احتواء فيروس كورونا

كتب : أحمد علوى

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى الهدوء في جزيرة جوادلوب التي تشهد منذ أسبوع أعمال عنف ونهب على خلفية إلزام مقدمي الرعاية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأرسل ماكرون على هامش زيارته إلى أميان في شمال البلاد رسائل طمئنة وتضامن إلى جوادلوب كما دعا إلى "الحفاظ على النظام العام" وأكد على "التزام متزايد بالتطعيم" في هذه الجزيرة على الرغم من معارضة "أقلية صغيرة جدا". وأرسلت الحكومة الفرنسية نهاية الأسبوع تعزيزات إلى هذه الجزيرة وفرضت حظر تجول من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا حتى 23 نوفمبر.