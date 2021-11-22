وكالات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية تعتزم تقديم طائرات هليكوبتر لدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأدلى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" خلال جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الوزارى لعمليات حفظ السلام لعام 2021، المقرر عقده وجها لوجه خلال يومي 7 و8 ديسمبر في سيئول. ومن المقرر أن يجمع المؤتمر حوالي 700 من وزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي الأمم المتحدة والخبراء من أكثر من 150 دولة.

وقال الوزير "سوه" خلال الجلسة التي عُقدت في سيئول: "ستعلن كوريا الجنوبية عن تعهدها الكبير بتقديم طائرات الهليكوبتر، وهي متطلبات ذات أولوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وذلك للمساهمة في تحسين ظروف بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وتدرس كوريا الجنوبية حاليًا توفير حوالي 10 مروحيات سيتم إيقاف تشغيلها بعد عقود من الخدمة، وفقًا لما قاله مصدر مطلع لوكالة يونهاب للانباء بشرط عدم الكشف عن هويته.

وأضاف وزير الدفاع أن كوريا الجنوبية ستقترح نموذج معسكر ذكي يدمج التقنيات الرقمية لتحسين أداء قوات حفظ السلام في المؤتمر الوزاري المقرر عقده في شهر ديسمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب "سوه" عن أمله في أن يكون المؤتمر الوزاري بمثابة منصة لإظهار إرادة الحكومة الكورية لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الكوري "جونغ وي-يونغ" خلال الجلسة التي ترأسها بالاشتراك مع "سوه": "يجب على الوكالات الحكومية أن تتعاون بشكل وثيق للتأكد من اتخاذ إجراءات شاملة لمكافحة كوفيد-19، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الوزارى لعمليات حفظ السلام بنجاح".

وانضمت كوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة في عام 1991، ونشرت أول وحدة لحفظ السلام في الصومال في عام 1993. وفي الوقت الحالي، يخدم ما مجموعه 569 فردا كوريا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في خمس دول، بما في ذلك جنوب السودان ولبنان.