قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات ودورات تدريب للمرأة فى القرى .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان "رؤية حول الحالة الثقافية فى الجنوب".

وخلال المحاضرة بقصر ثقافة الأقصر تحدث محمد جاد المولى عن الحالة الثقافية فى الأقصر وماهية الأقصر وتكوينها الجغرافى وإمكانات الأقصر المؤهلة لها ثقافيا، وكيف يجب على المثقف الأقصرى والمصرى الاستفادة والتفاعل مع معطيات الأقصر الحضارية والتاريخية، وكذلك أعد القصر محاضرة أونلاين بعنوان"خير أجناد الأرض" وأوضح شعبان شلبى أن النبى أوصى بجند مصر وأهل مصر مولعين بحب الأوطان ومصر بلد الأمن والأمان، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية أونلاين للشاعر على حسان وألقى قصيدة "انفراد".

ومن منطلق حرص المجلس القومى للمرأة فرع الأقصر فى التشبيك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الأقصر والجهات التنفيذية بالمحافظة والحرص على التعاون المثمر فيما بينهما نحو تمكين المرأة فى جميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، نفذ المجلس دورات تدريبية عن "ريادة الأعمال والتثقيف المالى" بقرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" والبدء بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية مركز إسنا، بحضور كلا من صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المجلس القومى للمرأة، وفاتن سعيد إستشارى تدريب تنمية بشرية.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الكنز اللغوى فى اللسان العربي" وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى مفهوم اللسان اللغوى وأهمية اللسان اللغوي، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "الفكر السليم أساس المجتمع" وأوضح الشيخ حسام الغول خواص عمر أن الله أعطى العقل للإنسان وكرمه عن باقى المخلوقات وأرفع سمه يتسم بها الإنسان هى سمة التفكير وجميع الديانات وخاصة الإسلامية حثت على التفكير السليم لبناء ورقى هذه الأمم وجعل الله الإنسان خليفه له فى الارض وذلك لعمارة الأرض وهذا يحتاح إلى تفكير سليم وإنسان عاقل والإنسان الذى يفكر بعلمه وعقله ينتج ويبدع للإرتقاء بأمته وبلده وإن شئون المجتمع تحتاج إلى جيل من المفكرين لقيادة وإدارة شئون البلاد ورقيها وتقدمها.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة من ديوان توحيد مشاعر بالعامية قصيدة "سلق"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان "الصعايدة" للشاعر حسن مغربي، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "النمر والحصان الذكي" سردتها أسماء محمود، بجانب ذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "ابنة الحارس" ألقتها أمنية عبد العال محمد، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكى قصة "كيف تنام الحيوانات" ألقتها هناء يونس مسؤولة مكتبة الطفل بالقصر.



جانب من المحاضرات الثقافية بقصور ثقافة الأقصر



دورات تدريب من القومى للمرأة لسيدات الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الحالة الثقافية بالأقصر