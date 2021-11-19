قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة ثقافية حول اليوم العالمى للسكرى وشخصيات لها تاريخ

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"اليوم العالمى للسكرى" وأوضح الدكتور محمد النوبى تعريف مرض السكري وأسبابه وعلاجه، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "أسباب التأخر الدراسى" وتحدثت أسماء مناع عن مفهوم التأخر الدراسى وأنواعه وأسبابه وأعراضه وعلاجه، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية طريقة عمل" حافظة مناديل ورق" نفذتها أميرة حمودة سيد.

وعقد بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "شخصيات لها تاريخ الامام البخاري" وتحدث محمد علي محمد عن التعريف بالأمام البخاري ونشأته ورواية وسند الإمام البخاري لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان"مقومات الرعاية الأسرية" وأوضح العادلي حسان محمد مفهوم الرعاية الأسرية وأهمية الرعاية الأسرية ودور الأسرة في تربية الأطفال، وكذلك أقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان"نهضة الدولة في توسعات الطرق والكبارى" وأوضح د. أحمد محمد الدسوقي مجهودات الدولة في إنشاء الطرق الجديدة ودور التوسع فى الطرق والكبارى فى النهضة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحفاظ على العنصر البشري من حوادث الطرق وأهمية الطرق والكبارى فى التنمية والسيولة المرورية وجذب الإستثمارات.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"القوى الكونية الأربع" وأوضح عمرو عبد الصبور أن القوى الأربع فى الكون قسمت بواسطة الإنسان وأنواع القوى الكونية الأربع "الجاذبية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة، القوة الكهرومغناطيسية" والعناصر الكيميائية وتواجدها داخل المادة الحية، بجانب ذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حرمة الإعتداء على المال العام" وتحدث بدوي عبدالعظيم عن تعريف المال العام والأسباب التي أدت إلى الإعتداء على المال العام وصور الإعتداء على المال العام والنصوص الشرعية في تحريم الإعتداء على المال العام وكيفية التوبة من ذنوب الإعتداء على المال العام.

ونظم قصر ثقافة الطود فعاليات اليوم الأول من ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم والتى تستمر حتى 24 نوفمبر بقرية منشية النوبة للمدربة أسماء محمد، حيث تحدثت عن النول ومكوناته والمنتجات الخاصة به، وبدأت في شد خيط السدى على النول واستخدمت خامة طرف التوب لإنتاج أول دواسة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الصلصال نفذتها رحمة أحمد قسم الفنون التشكيلية بالقصر.



قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة ثقافية حول اليوم العالمى للسكرى



مكتبة ثقافة النمسا خلال تقديم أنشطة ثقافية