فوائد المشى 100 خطوة بعد الوجبات.. يُحسن الهضم ويقضى على الكسل

كتبت مروة هريدى

يمكن لبعض عادات نمط الحياة والأكل البسيطة أن تفعل المعجزات لصحتك العامة، ويؤكد خبراء الصحة على فوائد المشى 100 خطوة على الأقل بعد تناول الغداء والعشاء يحسن الصحة، فالمشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة يساعد في الحفاظ على الصحة ومنع المضاعفات الصحية المختلفة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

كيف يمكن للمشي البسيط أن يساعد في الحفاظ على صحتك؟



- يحسن الهضم

- يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي

- يخفف من الكسل المصاحب ما بعد الأكل

لا تقم أبدًا بالمشي السريع بعد تناول الوجبة لأنه يزيد من كثافة الجسم وبالتالي فإن المشى هو الأفضل.

فيما يلى.. بعض النصائح البسيطة للحفاظ على صحة جيدة:



- النوم لعدد ساعات كافية

- إدارة مستويات التوتر والقلق لديك

- تناول نظام غذائي صحى ومتوازن

- الحفاظ على نشاطك البدنى

- تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا

- لا تجلس لفترة طويلة

- الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين