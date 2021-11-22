اليوم السابع
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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:01 م
أكرم القصاص
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علاج كورى جنوبى لكورونا يحصل على موافقة طارئة فى بيرو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:32 ص
علاج كورى جنوبى لكورونا يحصل على موافقة طارئة فى بيرو لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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حصلت شركة الأدوية الكورية الجنوبية "سيلتريون" اليوم الإثنين، على موافقة طارئة من السلطات في بيرو، لعلاجها المضاد لفيروس كورونا المستجد بالأجسام المضادة "ريجكيرونا".

وذكرت وكالة الأنباء يونهاب ، أن الموافقة استندت إلى النتائج الأخيرة من دراسة سريرية عالمية للمرحلة الثالثة من "ريجكيرونا"، وهي جزء محوري من الدراسة للحصول على نتائج سلامة وفعالية أكثر شمولا.

يذكر أن "ريجكيرونا" هو جسم مضاد أحادي النسيلة له فعالية ضد كوفيد-19، والجسم المضاد أحادي النسيلة هو نوع من البروتين تم تصميمه ليرتبط ببنية معينة، ويأخذ شكل حقنة وريدية يتم حقنها مباشرة لمدة 60 دقيقة، وفي فبراير الماضي، فاز "ريجكيرونا" بالموافقة المشروطة من وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية؛ ليصبح أول علاج محلي الصنع لكوفيد-19، كما فاز بموافقة في الخارج لتطبيق طارئ في إندونيسيا والبرازيل.

 


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