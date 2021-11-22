ضبط أطنان أغذية فاسدة في حملات رقابية على الأسواق

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (13,45 طن "أسماك – لحوم مُجمدة - كبدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية ووجود تغير فى خواصها الطبيعية ولإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتدوين تاريخ صلاحية جديد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

وتمكنت الجهود من ضبط (3,9 طن "لحوم وكبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وضبط (10 طن "رمان مجمد") معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (9,92 طن "لبن بودرة – بروتينات غذائية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية ، وضبط (6,85 طن "مخللات") معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط ( 6 طن "عسل جلوكوز") معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (4,85 طن "دقيق أبيض – جبن أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخبوزات بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة) حال سيره بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم ، وبحوزته (6,888 طن زيت طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات مدونة تفقد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وضبط (94194 عبوة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات "مجهولة المصدر" رديئة الصنع وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 6,5 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة متاجر عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن دمياط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط (4 متاجر – مجزر – 3 معارض) عشوائية بدون ترخيص يتم من خلالهم إنتاج وتداول اللحوم والدواجن ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأعلاف المغشوشة والمقلدة والمصطنعة من مواد خام مجهولة المصدر ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (2٫5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بدون ترخيص وغير صالحة للإستهلاك الآدمى – 51 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول.